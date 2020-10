Foot - Mercato

Mercato : Un contrat en or offert à cette star de Mourinho ?

Publié le 24 octobre 2020 à 18h20 par H.K.

Actuellement dans une excellente forme du côté de Tottenham, Heung Min Son pourrait rapidement être prolongé par les Spurs. Et les Lilywhites pourraient débourser pas moins de 57M€ pour boucler ce dossier…