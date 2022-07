Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Lewandowski plombe une piste pour Cristiano Ronaldo

Publié le 8 juillet 2022 à 17h00 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu'il souhaite quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo affole le marché des transferts. Plusieurs clubs sont attentifs à la situation de l'international portugais, et notamment le FC Barcelone. Cependant, l'ancien pensionnaire du Real Madrid ne devrait vraisemblablement pas rejoindre la Catalogne cet été.

Arrivé il y a moins d'un an à Manchester United en provenance de la Juventus, le retour de Cristiano Ronaldo chez les Red Devils pourrait bien se terminer plus rapidement que prévu. Même s'il est sous contrat jusqu'en juin 2023, le quintuple Ballon d'Or a fait part de son souhait de quitter les Mancuniens cet été, puisque le club ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, une compétition à laquelle veut absolument participer CR7 , déjà quintuple vainqueur du trophée.

Mercato : Retournement de situation pour Cristiano Ronaldo ? https://t.co/0w7NEpyBK0 pic.twitter.com/Zr1UiW0GkJ — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

De nombreuses équipes à l'affût

Malgré son âge avancé (37 ans), le nom de Cristiano Ronaldo fait toujours autant rêver. Plusieurs écuries européennes ont coché le nom du buteur star : Chelsea, l'AS Rome, Naples, le Sporting Portugal, et le… FC Barcelone, pourtant ancien grand rival de l'attaquant lorsque celui-ci évoluait au Real Madrid. Cependant, un transfert de l'international portugais en Catalogne a peu de chances de ses produire, et ce pour une raison bien particulière.

«Barcelone veut Lewandowski»