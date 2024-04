Mercato : Une piste du Real Madrid donne sa réponse !

Thomas Bourseau

Du côté du Real Madrid, Xabi Alonso a la cote. L’ex-joueur de la Casa Blanca serait pressenti pour à terme remplacer Carlo Ancelotti en lieu et place sur le banc de touche. En attendant, il a décidé de rester au Bayer Leverkusen la saison prochaine et s’enflamme de ce choix qu’il juge cohérent.

Xabi Alonso fait des merveilles depuis son arrivée au Bayer Leverkusen en octobre 2022. Dimanche dernier, il a été sacré champion de Bundesliga en mettant fin à une dominance de 12 ans du Bayern.

Xabi Alonso a l’Europe et le Real Madrid à ses pieds ?

L’occasion pour les plus grands clubs d’Europe de se pencher sur la situation de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen. Que ce soit au Bayern Munich, Liverpool, Manchester City ou encore le Real Madrid, il semblerait que tous soient intéressés par le profil du coach de Leverkusen. Afin de mettre un terme à toutes spéculations, Alonso a lui-même annoncé en conférence de presse ces dernières semaines qu’il poursuivrait à la tête de l’équipe allemande la saison prochaine.

«J'espère que ma décision de rester est la bonne, je suis convaincu qu'elle le sera»