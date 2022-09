Foot - Mercato

Mercato : Une nouvelle réponse tombe pour le retour de Pochettino

Cité pour succéder à Lucien Favre sur le banc de l’OGC Nice, Mauricio Pochettino semble loin d’un retour en Ligue 1. Ces dernières heures, il a aussi été question d’une possible arrivée de l’Argentin à la tête de la sélection anglaise, mais cette piste serait également loin d’être chaude pour l’ancien entraîneur du PSG.

Démis de ses fonctions par le PSG en fin de saison dernière, Mauricio Pochettino est toujours libre de tout contrat, en attendant un projet attrayant qui pourrait l’intéresser. Dernièrement, il a notamment été question d’une arrivée à l’OGC Nice pour remplacer Lucien Favre, mais l’ancien coach du PSG serait réticent à l’idée de revenir en Ligue 1.

Selon AS , une autre piste pourrait s’offrir à Mauricio Pochettino. Alors que l’avenir de Gareth Southgate est incertain après le Mondial, l’Argentin pourrait faire partie des candidats pour prendre les rênes de la sélection nationale anglaise, d’autant celui-ci a été aperçu dans les tribunes de Wembley ce lundi pour assister à la rencontre entre l’Angleterre et l’Allemagne (3-3).

Mauricio Pochettino makes Wembley visit to watch England as speculation rages over Southgate future (Poch was not invited by the FA or anyone else) https://t.co/Q5IcdrYG0W