Mercato : Une grande star veut débarquer au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de se renforcer activement lors du prochain mercato estival, le PSG en pince notamment pour Bernardo Silva. Conformément aux révélations exclusives du 10sport.com, Luis Campos active d’ailleurs les grandes manœuvres pour attirer l’international portugais dans la capitale, et cet intérêt est réciproque…

Les grandes manœuvres sont déjà lancées au PSG pour le prochain mercato estival ! Comme le10sport.com vous l’a révélé il y a déjà un bon moment, Luis Campos a des vues sur Bernardo Silva (28 ans), le milieu offensif portugais de Manchester City. Un dossier qui revient à l’ordre du jour, d’autant que le PSG s’apprête à perdre Lionel Messi en fin de contrat et cherchera donc un profil similaire pour le remplacer.

Mercato : Bras de fer engagé pour un buteur du PSG https://t.co/AIW0GNZlc4 pic.twitter.com/wq1PrdU9TG — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Silva chaud pour le PSG ?

Ces dernières heures, l’ensemble de la presse française (L’EQUIPE, Le Parisien, RMC Sport) ont confirmé nos révélations, et le PSG fait donc de Bernardo Silva une priorité absolue pour le prochain mercato estival. D’ailleurs, L’EQUIPE est allé encore plus loin mardi dans ses colonnes en indiquant que le joueur de Manchester City était particulièrement réceptif à cet intérêt du PSG et s’était même déjà rencardé sur les endroits agréables pour vivre dans la capitale, ce qui pourrait donc confirmer son transfert cet été.

« Passer à un nouveau projet »