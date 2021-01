Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Une grande opportunité se profile pour Thomas Tuchel…

Publié le 5 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

A peine remercié du PSG, Thomas Tuchel est déjà annoncé un peu partout. Et un gros défi pourrait se présenter pour l’entraîneur allemand.

Désormais, Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG. Remercié par Leonardo, l’Allemand va prochainement ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Et il pourrait ne pas tarder à rebondir. En effet, juste après l’annonce de son départ, des rumeurs avaient déjà fleuri concernant son futur défi. Et Tuchel pourrait ne pas entraîner n’importe où lui qui a notamment été annoncé au FC Barcelone, à Arsenal ou encore à Chelsea. Adjoint du natif de Krumbach, Zsolt Löw expliquait d’ailleurs dernièrement : « L'intérêt d'Arsenal, de Chelsea et Barcelone ? Les derniers jours n'ont pas été consacrés à la planification de l'avenir, nous avons passé les fêtes avec nos proches. Nous laissons ce qui s'est passé s'installer en nous ».

Direction Chelsea ?