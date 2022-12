Mercato : Grosse mise au point sur le feuilleton Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo n'a pas encore annoncé où il allait évoluer après la Coupe du monde. L'Arabie Saoudite continue de pousser pour le recruter, mais l'attaquant de 37 ans voudrait rester en Europe. Si Chelsea pourrait être une option pour lui, un nouvel obstacle devrait l'empêcher encore une fois de rejoindre les Blues.

En revenant à Manchester United en 2021, Cristiano Ronaldo ne s’attendait sans doute pas à ce que sa deuxième aventure chez les Red Devils tourne au fiasco. Écarté du onze par Erik ten Hag cette saison, l’attaquant de 37 ans vivait en plein malaise. Avant le début de la Coupe du monde, le Portugais a alors lâché ses vérités sur le club mancunien. Face à une telle sortie médiatique, Manchester United a rompu son contrat avec Cristiano Ronaldo en plein Mondial. Désormais, le quintuple Ballon d’Or peut s’engager où il souhaite. L’une des destinations probables du Portugais est Al Nassr, en Arabie Saoudite. Certaines rumeurs ont même annoncé une offre de deux saisons rémunérées à 200M€ par an.

Mercato : Ces indices sur la prochaine destination de Cristiano Ronaldo https://t.co/kSmHVpT7zk pic.twitter.com/icu0ybqr0h — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

«Du côté de Ronaldo, on espère toujours trouver une solution en Europe»

Dans sa chronique pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a alors révélé qu’Al Nassr avait bien une chance dans le dossier : « Cristiano Ronaldo est concentré à 100% sur la Coupe du monde, juste après il décidera de son avenir. L'offre d'Al Nassr est officielle et concrète, ils poussent et ils veulent Ronaldo, c'est pourquoi ils ont une chance. » Mais pour le moment, Cristiano Ronaldo aurait une autre priorité en tête. « Bien sûr, du côté de Ronaldo, on espère toujours trouver une solution en Europe, le marché peut changer en cinq minutes pour un agent libre » a expliqué le journaliste spécialiste du mercato.

L’option Chelsea pour Cristiano Ronaldo ?