Mercato : Un taulier de Deschamps snobe le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Après Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni ainsi qu'Eduardo Camavinga et Ferland Mendy avant le capitaine de l'équipe de France, c'est William Saliba qui pourrait s'engager en faveur de la Casa Blanca. C'est en effet l'exclusivité du 10sport.com datant de l'automne dernier confirmée par Foot Mercato cette semaine. Mais le Real Madrid ne disposerait pas de réponse positive à l'instant T.

Direction le Real Madrid pour William Saliba ? Le défenseur central de 23 ans a été contacté par le champion d'Europe comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité en octobre dernier. L'objectif du Real Madrid était de préparer le terrain en marge du prochain mercato estival afin que Saliba accepte de troquer la tunique d'Arsenal pour celle du Real Madrid.

William Saliba n'a pas donné de réponse au Real Madrid

Foot Mercato a confirmé la tendance dessinée par le10sport.com ce jeudi. Cependant, le média a révélé que William Saliba n'aurait pas donné de réponse claire à l'intérêt du Real Madrid. Sa priorité est de se focaliser sur sa saison avec Arsenal et l'international français, titulaire dans la charnière centrale de Didier Deschamps, refuserait de se polluer l'esprit avec son avenir comme révélé par Foot Mercato.

«Oui, bien sûr, je me sens chez moi»

En interview pour The Daily Mirror ces dernières semaines, William Saliba avouait être à son aise et se sentir chez lui dans le nord de Londres à Arsenal où son contrat n'expirera qu'en juin 2027. « Si je me sens prêt à rester dans la durée à Arsenal ? Oui, bien sûr, je me sens chez moi. J'ai signé au club il y a cinq ans, mais ce n'est que ma troisième saison et j'apprécie tout - les joueurs, le personnel et les supporters. Je me sens chez moi, alors pourquoi pas ? ».