Mercato : Un proche de Cristiano Ronaldo fait une annonce tonitruante sur son avenir

Publié le 24 octobre 2022 à 20h45

Pierrick Levallet

Après avoir été bloqué à Manchester United lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo vit un calvaire. Le Portugais n’accepte pas sa situation sous Erik ten Hag et pense toujours à faire ses valises alors que son contrat expire en juin prochain. D’ailleurs, l’attaquant de 37 ans aurait toujours une porte d’ouverte pour son avenir.

Depuis quelques temps maintenant, rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. L’attaquant de 37 ans n’entre pas vraiment dans les plans d’Erik ten Hag. Résultat, le Portugais se retrouve régulièrement sur le banc. La situation ne lui plaît pas vraiment, et il n’a pas manqué de le montrer face à Tottenham mercredi dernier en refusant d’entrer en jeu. Cristiano Ronaldo penserait toujours à un transfert, alors que son contrat expire en juin prochain. Et il aurait encore une porte de sortie d’ouverte.

Naples ouvre encore la porte à Ronaldo

À en croire les informations divulguées par The Sun , Naples serait toujours intéressé par Cristiano Ronaldo. « La destination la plus probable maintenant est l’Italie. Naples était intéressé par Ronaldo cet été et l’est toujours. L’ajouter à l’équipe serait considéré comme une étape qu’ils pensent être en mesure de les aider à rester au sommet de la Serie A et progresser en Ligue des champions » affirme une source proche de l’attaquant de 37 ans. À voir si Cristiano Ronaldo saura se sortir du calvaire qu’il vit à Manchester United sous Erik ten Hag.

