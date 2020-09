Foot - Mercato

Mercato : Rennes aurait une chance pour Diego Godin !

Publié le 6 septembre 2020 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 6 septembre 2020 à 23h14

Selon nos informations, Rennes souhaite attirer Diego Godin. Mais le salaire du joueur représente un obstacle majeur à sa venue comme l'explique le journaliste Manu Lonjon, à moins que l'Uruguayen n'arrive libre en Bretagne.