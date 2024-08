Mercato : Un joueur de l’OM se fait tacler par De Zerbi

Jean de Teyssière

Le mercato marseillais est très animé. Déjà neuf joueurs ont rejoint les rangs marseillais et c’est encore loin d’être terminé. Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, a une idée bien à lui de comment sera composé l’effectif et de nombreux joueurs pourraient quitter le club avant la fin du mercato. Pau Lopez fait partie de ceux qui pourraient partir, surtout que De Zerbi n’apprécie pas trop le profil de son gardien.

Cet été, l’OM a recruté deux gardiens. Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange sont arrivés et se battront toute l’année pour le poste de numéro 1. Avec De Zerbi, il est régulièrement question d’une alternance entre gardiens. Pau Lopez, gardien titulaire l’année dernière, n’est pas dans les plans.

Pau Lopez sur le départ

Le gardien de l’OM, Pau Lopez, n’est pas en odeur de sainteté à l’OM. Le club marseillais cherche à s’en débarrasser et le gardien espagnol pourrait rebondir à Gérone. Une bonne nouvelle pour lui et pour Roberto De Zerbi.

De Zerbi pas fan de Pau Lopez

Dans une interview accordée à L’Équipe, Roberto De Zerbi a évoqué le poste de gardien de but et Pau Lopez : « Ça fait partie des choses que je regarde, comme la vitesse pour les défenseurs. J'observe le jeu au pied des gardiens, les sorties aériennes aussi. On m'a dit que Pau Lopez avait souffert sur ce point par le passé. »