Mercato : Un joueur de l’Atlético monte au créneau pour Simeone !

Publié le 4 avril 2022 à 23h31 par La rédaction

Alors que l’avenir de Diego Simeone a été remis en question il y a quelques mois lorsque l’Atlético de Madrid a enchaîné les mauvais résultats, Rodrigo De Paul estime que son entraîneur est intouchable.