Mercato : Un entraîneur s’enflamme pour l’ASSE !

Jean de Teyssière

En début de saison, en Ligue 2, deux favoris revenaient sur toutes les lèvres pour la montée en Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Etienne. Pour le moment, ces deux clubs mythiques ne jouent pour le moment pas les premiers rôles, Bordeaux étant 13ème de Ligue 2 et l'ASSE 7ème. Mais pour Omar Daf, l'entraîneur d'Amiens qui affrontera les Verts ce samedi, le mercato stéphanois a été très réussi et il les voit monter en fin de saison.

Derrière le surprenant leader lavallois, l'AS Saint-Etienne pointe à la 7ème place du classement de Ligue 2 et n'est qu'à six points de la deuxième place, qui offre directement la montée. Pour se rapprocher de cette place, il faudra que l'équipe de Laurent Batlles batte l'Amiens SC d'Omar Daf qui a fait les éloges des Stéphanois.

«Je considère que c’est une équipe qui est taillée pour monte»

En conférence de presse, l'entraîneur d'Amiens, Omar Daf, semble sous le charme de l'ASSE et de son recrutement : « Quand on regarde le club, l’engouement, l’effectif qu’ont les Verts, je considère que c’est une équipe qui est taillée pour monter. Sainté a les armes offensives, a tout ce qu’il faut pour être là-haut ! Des joueurs comme Ibrahim Sissoko, Gaëtan Charbonnier ou Mathieu Cafaro peuvent faire mal à toutes les équipes de ce championnat. Derrière, que ce soit Mickaël Nadé, Léo Pétrot, Anthony Briançon, Denis Appiah, c’est solide. Ils ont connu la Ligue 1. Dylan Batubinsika est aussi un très bon défenseur, il sera peut-être de retour pour ce match. Le milieu de terrain est intéressant. Flo Tardieu et Benjamin Bouchouari sont des joueurs très forts dans l’entrejeu. Dans ce secteur de jeu les Verts ont également de la puissance avec Aïmen Moueffek et Lamine Fomba. Vraiment, c’est une équipe qui est armée à toutes les lignes car les Verts ont aussi des attaquants qui sont puissants, qui sont bons de la tête, qui savent prendre la profondeur aussi. »

Gros retour à l’ASSE, il jubile ! https://t.co/B3JU89RlCn pic.twitter.com/wLmwMNP703 — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

«L’ASSE est une équipe très forte»