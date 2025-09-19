Mercato : Un crack du Real Madrid au PSG, il confirme !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a fait venir un défenseur central en la personne d’Illia Zabarnyi. L’été dernier, le club de la capitale avait déjà recruté dans ce secteur en faisant venir un certain Willian Pacho. Toutefois, un autre joueur aurait pu débarquer à la place de l’international équatorien, puisque l’agent de Dean Huijsen a confirmé que son petit protégé, aujourd’hui au Real Madrid, était à l’époque dans le viseur du champion de France.

Avant que le mercato estival ouvre ses portes, le PSG avait déjà dressé son plan de bataille. Le club de la capitale savait les postes qu’il voulait renforcer et notamment celui de défenseur central droitier. Une évidence pour le champion de France, qui ne disposait que de Marquinhos comme spécialiste. Luis Campos s’est donc activé et après des mois de négociations, Illia Zabarnyi a finalement signé à Paris.

Le PSG voulait Dean Huijsen l’été dernier Le PSG peut donc compter maintenant sur Illia Zabarnyi, mais avant l’arrivée de l’Ukrainien, un autre central de qualité aurait pu poser ses valises à Paris. En effet, l’agent de Dean Huijsen a révélé auprès de Foot Mercato que l’actuel joueur du Real Madrid intéressait fortement le champion de France lors de l’été 2024. Ce dernier avait finalement décidé de s’engager avec Bournemouth. « Luis Campos, comme toujours, a été parmi les premiers à reconnaître son potentiel, et en 2024 le PSG était une véritable option. Cependant, Dean pensait qu’il aurait plus d’opportunités de jouer régulièrement à Bournemouth qu’au PSG. Quand le Real Madrid est entré en scène, ils ont montré la plus forte conviction et présenté un projet parfaitement aligné avec son développement à long terme. À ce niveau, les décisions ne portent pas seulement sur la plus grosse offre financière, elles concernent le meilleur plan de carrière. Pour Dean, le Real Madrid représentait la bonne vision pour son avenir. »