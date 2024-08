Mercato : Un crack balance les coulisses de son départ du PSG

Alexis Brunet

Alors qu’il a recruté Désiré Doué cet été, le PSG s’est également séparé de l’un de ses cracks. Après avoir été prêté du côté d’Al-Sadd au Qatar, Ilyes Housni a cette fois-ci été prêté au Havre, avec option d’achat. L’attaquant est d’ailleurs revenu dernièrement sur les coulisses de son arrivée au sein de la formation de Didier Digard.

Depuis de nombreuses années, le centre de formation du PSG est réputé comme étant l’un des meilleurs de France, si ce n’est d’Europe. Malheureusement, du fait de la grande concurrence au sein du club de la capitale, bon nombre de jeunes talents ne peuvent pas s’imposer à Paris et sont donc obligés d’aller voir ailleurs. C’est le cas d’Ilyes Housni, qui a été prêté au Havre, avec option d’achat.

« J’ai dit oui directement »

Lors d’un entretien pour la chaîne YouTube du Havre, Ilyes Housni est revenu sur son départ du PSG. Visiblement, le joueur de 19 ans n’a pas hésité longtemps à quitter le club de la capitale. « Dès que j’ai su qu’il y avait la possibilité de venir, j’ai dit oui directement. On s’est accordé entre les deux clubs et voilà, on a réussi à trouver un accord et je suis très content. »

Bodmer avait été élogieux envers Housni

Au Havre, Ilyes Housni va faire la connaissance de Mathieu Bodmer. L’ancien joueur du PSG est aujourd’hui le directeur sportif du HAC et il avait eu il y a quelque temps des propos très élogieux envers l’attaquant. Ce dernier espère donc pouvoir lui rendre la pareille. « Je tiens à remercier Mathieu, par rapport à ces phrases qu’il a dites. Franchement, je trouve que ça me décrit bien. C’est quelqu’un qui connait le football, qui regarde et de venir et d’essayer de lui rendre l’appareil, c’est le challenge pour moi. » Si Housni brille du côté de la Normandie, il pourrait par la suite être conservé par Le Havre, car le prêt comprend une option d’achat.