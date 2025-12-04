Mercato : Un crack arrive au PSG, la grande nouvelle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours désireux de renforcer son effectif par le biais de jeunes joueurs très prometteurs, le PSG pourrait frapper un énorme coup cet hiver. A en croire ESPN, le club parisien serait tout proche de conclure l’arrivée d’Ayyoub Bouaddi en provenance du LOSC. Un dossier sur lequel Paris dispose d’un avantage conséquent. Explications.

Le mercato hivernal pourrait réserver de belles surprises du côté du PSG. En effet, au sein d’un effectif miné par les blessures en ce début de saison, le club de la capitale pourrait chercher à recruter un ou deux éléments importants.

Ayyoub Bouaddi proche de signer au PSG Ce n’est pas un secret, mais depuis plusieurs saisons désormais, le PSG vise des jeunes joueurs extrêmement prometteurs, notamment quand ces derniers évoluent en Ligue 1. Ainsi, après Bradley Barcola en 2023, Désiré Doué en 2024, et Lucas Chevalier cet été, Paris pourrait recruter Ayyoub Bouaddi. D’après les dernières révélations d’ESPN, le PSG serait proche de conclure le transfert du prodige du LOSC !