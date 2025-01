Mercato : Un contrat encore cassé, le PSG prépare une grande annonce ?

Thomas Bourseau

Au cours du dernier mercato estival, Cher Ndour (20 ans) était une nouvelle fois prêté par le PSG. Après le SC Braga, c’est au Besiktas que le milieu de terrain italien a déposé ses valises. Ces dernières heures, la presse turque a annoncé la rupture de son prêt. Ce qui permettrait au Paris Saint-Germain d’avoir un boulevard pour le départ de Milan Skriniar au Fenerbahçe. Explications.

Avant le choc de Ligue des champions opposant le PSG à Manchester City mercredi soir pour le compte de la 7ème journée de saison régulière de C1, une grande nouvelle était à signaler pour le Paris Saint-Germain. RMC Sport assurait que le club de la capitale avait pris la décision de rompre le contrat de Juan Bernat, en prêt à Villarreal, qui allait expirer le 30 juin prochain. De ce fait, les dirigeants parisiens n’étaient plus bloqués par le règlement de la FIFA des six joueurs maximum prêtés à l’étranger et pouvaient valider le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus.

L’annonce surprise de Turquie, Cher Ndour de retour ?

Mais avant que Juan Bernat fasse office de sacrifice, il semblait que la clé de l’opération Randal Kolo Muani se nomme Cher Ndour. La recrue estivale de 2023, envoyée en prêt au Besiktas, devait être rapatriée à Paris dans l’optique que le PSG puisse le vendre définitivement à la Fiorentina ou bien à Bologne où il avait la cote. Il n’en a jusqu’ici rien été.

Toutefois, le pensionnaire de SüperLig serait passé à l’action. Si l’on se fie aux informations communiquées par le média turc Sports Digitale, rapportées par le compte X de Paris SG Infos, le Besiktas aurait d’ores et déjà rompu le prêt de Cher Ndour qui devait tenir jusqu’à la fin de l’exercice 2024/2025 selon l’accord initial passé avec le PSG.

Besiktas dit stop avec Ndour, Skriniar plus proche que jamais de Fenerbahçe

Cette nouvelle permettrait quoi qu’il arrive au PSG de se séparer dans l’immédiat de Milan Skriniar. Le défenseur slovaque de 29 ans n’entre pas dans les plans de Luis Enrique depuis le début de la saison. Pire, il a été aperçu dans les tribunes de l’Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium, stade de Fenerbahçe, pendant la rencontre de Ligue Europa opposant le club turc à l’OL jeudi soir (0-0). Avec le retour de prêt de Cher Ndour, qu’il soit vendu ou non, Skriniar se trouverait ainsi dans la possibilité de rejoindre le Fener quelles que soient les modalités de l’opération.