Mercato : Un club étranger a besoin de l’argent du PSG !

Depuis la sortie des premières indiscrétions sur l’avenir de Kylian Mbappé et son départ, les plus grands noms du football européen ont été liés au Paris Saint-Germain. C’est le cas de Victor Osimhen, l’un des grands acteurs du troisième Scudetto de l’histoire du Napoli, qui selon nos informations n’intéresse toutefois pas les Parisiens en ce mercato estival.

C’est un feuilleton qui dure depuis trop longtemps. Retenu contre sa volonté l’été dernier, Victor Osimhen est poussé vers la sortie au Napoli un an après, avec notamment une clause de départ fixée à 130M€. Mais nous voilà à seulement quelques jours de la fin du mercato et l’international nigérian n’a toujours pas bougé !

Que va faire Victor Osimhen ?

En Italie, on semblait pourtant croire à une offre très importante du PSG, surtout avec le départ de Kylian Mbappé. Mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que Victor Osimhen n’est pas du tout un objectif pour le club parisien, où on ne souhaite pas s’aligner sur les montants demandés par le Napoli. Même la récente blessure de Gonçalo Ramos ne semble pas avoir fait bouger les choses, avec le Nigérian qui est désormais un étranger en son propre club, puisqu’il ne s’entraine pas avec le reste du groupe et n’a toujours pas joué le moindre match.

« Naples a déjà dépensé plus que ce qu'il avait prévu de dépenser »

Osimhen n’est pas la seule victime de cette situation, puisque le président napolitain Aurelio De Laurentiis semble également prisonnier de son propre plan ! « De Laurentiis avait fait des calculs très précis. Il avait préparé environ 50M€ pour le mercato, pensant qu'il ferait alors une grosse plus-value avec l'argent d'Osimhen » a expliqué le journaliste italien Umberto Chiariello, au micro de Radio CRC. « Mais Naples a déjà dépensé plus que ce qu'il avait prévu de dépenser. Pour McTominay et Lukaku, l'argent d'Osimhen est nécessaire ».