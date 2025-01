Mercato : Un club de Ligue 1 veut encore dépouiller le RC Lens !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet hiver, le Stade Rennais a déjà recruté un joueur important du RC Lens en la personne de Brice Samba, mais aimerait de nouveau boucler un transfert chez les Sang et Or. Ce serait désormais Kevin Danso qui intéresserait le club breton, qui serait même prêt à faire une offre très importante pour y parvenir.

Président du Stade Rennais depuis le mois d’octobre, Arnaud Pouille regarde beaucoup du côté de son ancien club, le RC Lens, pour renforcer sa nouvelle équipe. Cet hiver, Seko Fofana (29 ans), ancien capitaine des Sang et Or parti en Arabie Saoudite à l’été 2023, et Brice Samba (30 ans) ont été recrutés par Rennes, qui aimerait poursuivre en ce sens.

Danso dans le viseur de Rennes

En effet, d’après les informations de Foot Mercato, le Stade Rennais aurait jeté son dévolu sur Kevin Danso. Le club breton serait très intéressé par l’international autrichien (24 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2027, et prêt à faire des « folies » pour s’attacher ses services.

Le RC Lens réclame 25M€ pour Danso

Ce qui va être nécessaire, puisque le RC Lens aurait déjà repoussé une offre de Wolverhampton à hauteur de 22M€ pour Kevin Danso. Selon L’Équipe, le défenseur âgé de 26 ans serait bien une priorité pour le Stade Rennais. Les Sang et Or attendraient au moins 25M€ pour accepter de s’en séparer.