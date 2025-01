Mercato : Un buteur débarque à l’OM, il lâche une improbable anecdote

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Aujourd’hui au Genoa, Mario Balotelli a porté pendant quelques mois le maillot de l’OM, entre janvier et juin 2019. Florian Thauvin était alors toujours à Marseille et a livré une anecdote sur l’arrivée de l’international italien. Ce dernier a confondu de la harissa avec de la sauce tomate, provoquant un fou rire général.

Auteur de 8 buts en 15 matchs disputés, il n’y a pas que sur le terrain que Mario Balotelli a laissé un bon souvenir à l’OM. Recruté en janvier 2019 en provenance de l’OGC Nice, l’international italien (36 sélections, 14 buts) n’est resté que six mois à Marseille. Florian Thauvin se rappelle très bien du moment où Mario Balotelli est arrivé et de sa première mise au vert avec le groupe.

« La plus marrante que j’ai vécu c'est quand Mario Balotelli signe à l’OM »

« J’ai vécu quelques moments dans le foot avec plusieurs d'anecdotes, mais je crois que l’anecdote la plus marrante que j’ai vécu c'est quand Mario Balotelli signe à l’OM, la première mise au vert », a confié Florian Thauvin, dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux. « On est tous ensemble à la Commanderie pour le dîner, Mario découvrait un peu et a confondu la sauce tomate et la harissa. Il a mis beaucoup de harissa dans ses pâtes en pensant que c’était de la sauce tomate. »

L’anecdote de la harissa - Merci mon frero Mario pour ce fou rire mémorable 🤣#teamOM pic.twitter.com/MU5ZxcU57U — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) January 24, 2025

« Un fou rire exceptionnel »

Ce qui a alors provoqué un fou rire général à l’OM. « Moi, je l’ai vu faire, mais comme je ne le connaissais pas bien à ce moment-là, je pensais qu’il savait ce qu’il faisait. Et en fait au bout de deux minutes, il s’est mis à transpirer, à réclamer de l’eau, du pain... Et franchement, ce jour-là c’était incroyable parce qu’on est parti, les 22 joueurs du groupe, plus même avec le staff, dans un fou rire exceptionnel. Donc je crois que le bizutage de Mario ce jour-là, il s’est fait comme ça », a ajouté Florian Thauvin.