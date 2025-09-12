Mercato : Un attaquant recale un gros club… pour l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Non impliqué lors de l’Olympico perdu face à l’OL, Amine Gouiri reste toujours aussi important aux yeux de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien l’a assuré en conférence de presse. C’est peut-être la raison pour laquelle l’Algérien aurait recalé le Bayern Munich venu aux renseignements avant la deadline estivale du mercato.

Amine Gouiri a signé une seconde partie de saison convaincante avec l’Olympique de Marseille. Cependant, avec la qualification en Ligue des champions, le club phocéen a pris la décision de recruter dans son secteur de jeu à l’intersaison en bouclant notamment les venues de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Lors de l’Olympico face à l’OL (défaite sur le score d’un but à zéro), Gouiri n’est d’ailleurs pas entré en jeu.

« Quand on a pris Aubameyang, Benatia et moi on a tout de suite parlé à Gouiri pour lui dire que les choses ne changeaient pas» De passage en conférence de presse ce jeudi, Roberto De Zerbi a été interrogé sur la situation d’Amine Gouiri et a révélé une discussion avec le joueur algérien au téléphone après la signature d’Aubameyang. « Quand on a pris Aubameyang, Benatia et moi on a tout de suite parlé à Gouiri pour lui dire que les choses ne changeaient pas. Il y a plus de matchs cette année avec la C1, il faut une équipe forte ».