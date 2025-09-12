Mercato : Un attaquant recale un gros club… pour l’OM !

Non impliqué lors de l’Olympico perdu face à l’OL, Amine Gouiri reste toujours aussi important aux yeux de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien l’a assuré en conférence de presse. C’est peut-être la raison pour laquelle l’Algérien aurait recalé le Bayern Munich venu aux renseignements avant la deadline estivale du mercato.
Amine Gouiri a signé une seconde partie de saison convaincante avec l’Olympique de Marseille. Cependant, avec la qualification en Ligue des champions, le club phocéen a pris la décision de recruter dans son secteur de jeu à l’intersaison en bouclant notamment les venues de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Lors de l’Olympico face à l’OL (défaite sur le score d’un but à zéro), Gouiri n’est d’ailleurs pas entré en jeu.
« Quand on a pris Aubameyang, Benatia et moi on a tout de suite parlé à Gouiri pour lui dire que les choses ne changeaient pas»
De passage en conférence de presse ce jeudi, Roberto De Zerbi a été interrogé sur la situation d’Amine Gouiri et a révélé une discussion avec le joueur algérien au téléphone après la signature d’Aubameyang. « Quand on a pris Aubameyang, Benatia et moi on a tout de suite parlé à Gouiri pour lui dire que les choses ne changeaient pas. Il y a plus de matchs cette année avec la C1, il faut une équipe forte ».
Amine Gouiri dit non à l’OM
De quoi l’inciter à recaler le Bayern Munich ? Foot Mercato a révélé mercredi soir que les dirigeants bavarois seraient venus aux renseignements lors des derniers instants du mercato estival, sans succès. Déterminé à s’imposer à l’OM, Amine Gouiri aurait repoussé les avances du champion d’Allemagne.