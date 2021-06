Foot - Mercato

Mercato : Un ancien du PSG bientôt à Dortmund ? La réponse !

Publié le 13 juin 2021 à 23h55 par La rédaction

Pour remplacer Jadon Sancho, sur le départ, Dortmund suit Moussa Diaby. Mais vu le prix de l’ancien parisien, le club allemand devrait se tourner vers une autre piste.