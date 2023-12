Mercato : Un ancien crack de Saint-Etienne bientôt de retour ?

La rédaction

Après avoir fait le bonheur de l’AS Saint-Etienne entre 2019 et 2022, Denis Bouanga s’éclate en Major League Soccer. Un succès aux États-Unis qui pourrait lui rouvrir les portes de l’Europe et d’un retour en France. Voici nos informations.

Denis Bouanga a fait le choix des États-Unis il y a maintenant plus d’un an. Choix gagnant puisque l’attaquant gabonais fait partie des meilleurs joueurs du championnat de MLS et s’est même permis de terminer meilleur buteur de la saison avec 25 réalisations (en 36 rencontres, du solide !). Des prestations qui lui permettent de ne pas tomber dans l’oubli, notamment en Europe. A 29 ans, l’ancien crack de l’AS Saint-Etienne est en effet un talent toujours courtisé par le Vieux Continent…

Retour en Ligue 1 en vue ?

Le 27 novembre dernier, le10sport.com faisait le point complet sur la situation de Denis Bouanga. En évoquant l’intérêt de l’OM, réel mais pas encore concret : « Formé en France, au Mans, Denis Bouanga intéresse toujours le marché hexagonal. Selon nos informations, la gâchette de MLS est sur les tablettes de l’OM. Le profil du Gabonais est très apprécié dans les sphères phocéennes. Denis Bouanga est un garçon suivi de longue date (Lorient). Pour le mercato d’hiver, l’OM cherche un joueur de couloir pour son côté gauche, totalement dans le registre de Bouanga. La présence de Pierre-Emerick Aubameyang, compatriote dont il est proche, est aussi un plus. Mais l’opération semble complexe, notamment sur le plan financier ». Un secteur économique compliqué, comme le confirme Pablo Longoria en coulisses depuis plusieurs semaines…

Bouanga se plaît aux US