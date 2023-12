Mercato - ASSE : L’entraîneur viré, les coulisses sont dévoilées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La défaite de trop pour Laurent Batlles. Battu par Guingamp le 5 décembre dernier (1-3), le technicien avait été remercié par sa direction après le coup de sifflet final. Il a depuis été remplacé sur le banc de l'ASSE par Olivier Dall'Oglio. Ce vendredi soir, Mohamed Toubache-Ter, qui connait parfaitement Batlles, a livré les coulisses de son départ.

Laurent Batlles espérait terminer la saison, c'est raté. Le technicien a été remercié dès le début du mois de décembre après une cinquième défaite consécutive, face à Guingamp. Son départ lui a été notifié juste après le coup de sifflet final. L'émotion était donc présente dans le vestiaire de l'ASSE, surtout que le père de Laurent Batlles avait spécialement fait le déplacement pour assister à cette rencontre.

« Romeyer n’a jamais pu le piffrer »

« En off, certains critiquent le coach mais parce qu’ils ont été écartés par Batlles (…) Son papa était présent au stade le soir de son éviction et a vu des gens pleurer dans le vestiaire. D’un point de vue humain c’était compliqué. Les joueurs lui ont envoyé des messages sauf deux (Dreyer et Monconduit) » a confié Mohamed Toubache-Ter lors d'un live de Greenitude.

Batlles était la cible de critiques en interne