Mercato : Un accord à 200M€ trouvé avec McCourt pour la vente de l’OM ? La vérité éclate

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En novembre dernier, Mohamed Ayachi Ajroudi dévoilait ses vérités sur sa tentative de rachat de l'OM. L'occasion pour lui d'annoncer qu'un accord de principe avait été trouvé avec les dirigeants marseillais, et notamment Frank McCourt. Mais présent à ses côtés en 2020, Mourad Boudjellal a démenti tout contact avec le responsable américain.

En 2020, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal avaient défrayé la chronique en dévoilant leur désir de racheter l'OM à Frank McCourt. Une tentative, qui n'était pas allée jusqu'à son terme puisque le propriétaire du club marseillais avait annoncé saisir la justice à l'encontre des deux hommes. Depuis, l'ancien président du RCT a pris ses distances avec l'homme d'affaires tunisien, qui était revenu sur cette tentative de rachat de l'OM en novembre dernier.

Mercato - OM : Après l’énorme échec de rachat de l’OM, Boudjellal fait son mea culpa https://t.co/HxPsOqc75Z pic.twitter.com/QE08EBQ6QN — le10sport (@le10sport) December 31, 2022

Ajroudi avait annoncé un accord à 200M€ avec l'OM

Lors d'un entretien accordé à Attessia TV, Ajroudi avait annoncé qu'il avait trouvé un accord avec les responsables marseillais pour racheter l'OM. « L’OM est un club que j’aime, le prix était de 200M€, il y avait un accord de principe, certains médias ont mené une campagne contre moi, c’est normal. L’information est sortie avant l’acte finale » avait déclaré le Tunisien en novembre dernier.

« Il n’a jamais eu de contact avec McCourt »

Dans un entretien au Journal du Dimanche , Boudjellal a livré sa vérité. Selon lui, Ajroudi n'a jamais discuté avec McCourt ces derniers mois. « Il voulait juste faire un aller-retour. Et surtout, il a menti car il n’a jamais eu de contact avec McCourt, alors qu’il me l’assurait. La médiatisation l’a rendu fou. On m’attribuait des communiqués que je découvrais en même temps que la presse. Où l’on disait que les joueurs étaient mauvais ou qu’un ultimatum pour vendre était posé. Un ultimatum, McCourt n’en a rien à cirer. On était dans le délire total, le ridicule » a-t-il déclaré.

« Tant mieux que ça ne se soit pas fait avec l’OM »