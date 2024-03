Mercato : Tout est déjà bouclé pour ce champion du monde ?

Jean de Teyssière

Véritable légende de l'équipe de France, Olivier Giroud s'apprête à tourner une sacrée page de sa carrière. L'ancien joueur du Montpellier HSC a déjà annoncé qu'en cas de victoire lors de l'Euro 2024, il prendrait sa retraite internationale. Mais Giroud pourrait également quitter l'Europe puisqu'il aurait trouvé un accord verbal avec le club américain des Los Angeles FC.

Hugo Lloris, après avoir pris sa retraite internationale suite à la défaite en finale de la Coupe du monde, a signé cet hiver pour le club américain de Los Angeles FC. Une fin de carrière loin de l'Europe pour le portier des Bleus, recordman de sélections (145), qui avait passé 11 ans de sa carrière à Tottenham. L'ancien Lyonnais pourrait bien être suivi par l'un de ses amis cet été...

«Si on gagne l'Euro, je tirerai ma révérence»

En fin d'année 2023, Olivier Giroud évoquait son avenir avec l'équipe de France et annonçait le moment où il prendrait sa retraite : « Il me manque cet Euro. Si on la gagne, je tirerai ma révérence. Ce sera peut-être le cas aussi si on ne va pas au bout. Je profite de chaque instant. J’avais dit avec certains mecs que si on gagnait le Mondial 2022, je me retirais. Mais j’ai soif de titres avec mon pays. J’ai beaucoup d’espoirs et d’ambitions. Si elle se passe bien, il est possible que ce soit une éventualité. »

Giroud, direction les États-Unis ?

D'après les informations de Fabrizio Romano, Olivier Giroud pourrait lui aussi quitter l'Europe dans les prochains mois. Un accord verbal autour d'un contrat jusqu'en décembre 2025 aurait été trouvé avec le club de Los Angeles FC, où évolue Hugo Lloris. Rien n'a pour le moment était signé mais cela ne devrait pas tarder. Après avoir passé 14 ans au plus haut niveau, dont neuf ans en Premier League, Giroud va lui aussi tirer sa révérence.