Mercato : Nouveau rebondissement pour l'avenir d'Harry Kane ?

Publié le 22 février 2022 à 10h50 par La rédaction

De retour à son meilleur niveau après quelques semaines de doute, Harry Kane pourrait poursuivre à Tottenham. Le club londonien souhaiterait lui faire signer un contrat de longue durée. De son côté, le buteur anglais veut se donner du temps pour trancher.