Mercato - PSG : Leonardo a un plan à 0€ pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 22 février 2022 à 9h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo scruterait le marché des transferts dans le cadre de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé et songerait entre autres à Ousmane Dembélé, en fin de contrat au FC Barcelone. Une tendance confirmée en Espagne !

Kylian Mbappé pourrait bien vivre ses dernières semaines en tant que joueur du PSG. En effet, le contrat du champion du monde tricolore arrivera à expiration le 30 juin prochain. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 6 janvier dernier, le clan Mbappé s’est déjà moralement engagé envers le Real Madrid si la décision finale de Kylian Mbappé était de quitter le PSG à l’issue de son contrat. Notamment en raison de ses récentes performances avec le Paris Saint-Germain, les propriétaires du club parisien semblent avoir enclenché une toute dernière offensive afin d’inverser la tendance et de parvenir à obtenir l’aval de Kylian Mbappé pour un contrat de courte durée comme Téléfoot l’a dernièrement fait savoir. Cependant, le directeur sportif Leonardo ne serait pas dupe et travaillerait déjà sur la succession du Français.

Ousmane Dembélé pour faire oublier Kylian Mbappé au PSG ?