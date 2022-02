Foot - Mercato - Tottenham

Mercato - Tottenham : Le départ d'Harry Kane prend forme ?

Publié le 21 février 2022 à 14h29 par La rédaction mis à jour le 21 février 2022 à 14h30

Lié à Tottenham jusqu'en 2024, Harry Kane aurait repoussé la dernière offre de prolongation de Tottenham. L'international anglais a été annoncé à Manchester ces derniers mois.