Mercato : Tensions en Arabie Saoudite, Benzema est puni

Amadou Diawara

Arrivé à Al Ittihad lors du dernier mercato estival, Karim Benzema est dans une situation compliquée dans son nouveau club. Alors qu'elle est revenue tardivement à Djeddah pour la reprise des entrainements, l'ancienne star du Real Madrid est punie par son entraineur. En effet, Marcelo Gallardo refuse toujours que Karim Benzema participe au stage de pré-saison à Dubaï.

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema a créé la surprise en quittant le Real Madrid, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Toutefois, son séjour en Arabie Saoudite ne se passe pas du tout comme il l'aurait imaginé. En effet, Karim Benzema est sous le feu des critiques parce qu'il n'évolue pas à son meilleur niveau depuis sa signature. De surcroit, l'ancien capitaine et numéro 9 du Real Madrid a des soucis extrasportifs depuis son transfert, n'étant pas du tout épanoui à Al Ittihad. Et il est désormais en froid avec son entraineur.

Benzema mis à l'écart par Gallardo

Karim Benzema a manqué la reprise des entrainements avec Al Ittihad cet hiver, et ce, parce qu'il a été bloqué par un cyclone lorsqu'il était en vacances en famille à l’Ile Maurice. Pas convaincu par les explications du buteur français, qui est revenu en retard à Djeddah, Marcelo Gallardo a décidé de le mettre à l'écart.

Gallardo ne veut toujours pas réintégrer Benzema