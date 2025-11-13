Mercato : Surprise, Samuel Eto’o dit oui au PSG !

Considéré comme l’un des plus grands attaquants africains et de l’histoire, Samuel Eto’o en a connu des clubs au cours de sa carrière. Ayant notamment brillé sous le maillot du FC Barcelone, le Camerounais aurait également pu fouler les pelouses du championnat de France. En effet, il y a quelques années de cela, Eto’o avait donné son feu vert pour signer… au PSG.

Les raisons de l’échec Roberto Carlos au PSG !

Avec Luis Fernandez, de nombreuses stars auraient donc pu rejoindre le PSG. En ce qui concerne Roberto Carlos et l’échec de sa signature avec le club de la capitale, l’agent Franck Henounda avait révélé : « On n’a pas pu faire Roberto Carlos au PSG. A l’époque, la référence de l’arrière gauche en France, c’était Lizarazu. Luis Fernandez, il attaquait sa deuxième année comme entraîneur au PSG. Je m’en rappelle, on est chez lui dans son appartement à Paris et il dit : « Je veux un arrière gauche ». Je lui donne les cassettes. Luis, qui est un mec qui à l’oeil, il regarde et dit : « C’est un monstre celui là ». Le PSG me paie le billet en business class, je pars à Sao Paulo. On arrive là-bas, on parle avec le directeur général de Palmeiras, on appelle Luis Fernandez. On se met d’accord sur le prix, 3 millions de dollars. C’est ok. Maintenant, il faut parler au joueur. J’appelle l’agent de Roberto Carlos. On discute, on se met d’accord sur tout, tout est ok. On rentre le lendemain, on va au siège et à l’époque, en France, on avait le droit à 3 étrangers, le PSG en avait 2. Umbro qui était le sponsor de l’équipe national, ils organisent à Wembley un match amical. Roberto Carlos est appelé en équipe nationale. Donc Jean-Michel Moutier va au match pour aller le voir jouer. Le lendemain, il revient et dit : « Il a 2 Lizarazu dans chaque jambe ». Le lendemain, Luis Fernandez appelle, il dit : « Non, comme on a vendu Weah, on est obligé de prendre un attaquant ». Ils prennent Dely Valdes à la place de Roberto Carlos. Un ou deux après, il est transféré pour 6 millions à l’Inter Milan. C’était une histoire extraordinaire ».