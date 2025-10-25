Mercato : Surprise, le PSG négocie une signature au Ballon d’Or !

Axel Cornic

Critiqué il y a encore un an, Ousmane Dembélé s’est totalement métamorphosé au Paris Saint-Germain, notamment grâce à son replacement dans l’axe de l’attaque. L’international français a réalisé la meilleure saison de sa carrière et a même reçu un Ballon d’Or, pour récompenser tout son travail.

Il n’y avait pas beaucoup de doutes. Si Lamine Yamal impressionne avec le FC Barcelone, c’est bien Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d’Or 2025. Et la star du PSG était le grand favori, puisqu’il sortait d’une saison tout simplement magnifique.

Nouveau contrat pour le Ballon d’Or 2025 ? Mais maintenant qu’il a la célèbre distinction individuelle, Dembélé vise d’autres objectifs et notamment un meilleur contrat au PSG. Il est déjà le plus gros salaire du club, mais un effort pourrait être fait pour le prolonger, lui qui est actuellement lié à Paris jusqu'en juin 2028.