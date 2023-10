Mercato : Surprise, le départ d’un crack du PSG déjà bouclé ?

Jean de Teyssière

Le PSG prépare déjà les grandes manœuvres pour le prochain mercato estival. L'arrivée de Xavi Simons cet été a permis au club de la capitale de récupérer un jeune joueur qui pourrait avoir une forte valeur marchande à l'avenir. Cependant, le club parisien s'envisagerait pas encore de l'intégrer dans l'effectif la saison prochaine puisqu'une prolongation du prêt de l'international néerlandais au RB Leipzig est déjà en discussion.

Xavi Simons a connu un été mouvementé. Entre son départ du PSV Eindhoven, son retour au PSG et son envol pour le RB Leipzig, il s'est écoulé trois jours. Il fait désormais les beaux jours du club allemand de Leipzig, pour lequel il a déjà marqué 3 buts et réalisé 4 passes décisives en 7 matchs de championnat. Et son avenir serait déjà en train d'être fixé.

Une clause empêche le PSG de vendre Xavi Simons

Il ne faut pas s'y tromper. A l'heure actuelle, avec la réalité du marché des transferts, Xavi Simons ne vaut pas 6M€. C'est pourtant la somme qu'a déboursé le PSG pour le faire revenir, au moyen d'une clause inscrite dans son contrat au moment de rejoindre le PSV Eindhoven la saison dernière. Le PSG a déjà refusé deux offres XXL pour son milieu de terrain de 20 ans, tout simplement car une clause dans son nouveau contrat, permettrait, selon L'Equipe , au PSV de toucher l'argent d'un futur transfert. Le PSG doit donc temporiser encore, si sa volonté est de le vendre.

Xavi Simons, prêté à nouveau à Leipzig l'an prochain ?