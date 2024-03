Mercato : Son transfert au Real Madrid échoue, sa mère ne lui pardonne pas

Alexis Brunet

Un transfert au Real Madrid est souvent l'aboutissement d'une vie. Il faut dire que la Casa Blanca fait partie des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand. La mère de Javi Martínez n'a donc pas apprécié quand son fils a décidé de ne pas rejoindre la Casa Blanca, surtout que cette dernière était une fidèle supportrice de l'équipe madrilène.

Depuis 2021, Javi Martínez évolue au Qatar, après son départ du Bayern Munich. Le milieu défensif a évolué neuf ans en Bavière, mais il aurait pu en être autrement. En effet, ce dernier a révélé, pour AS , qu'il n'était pas passé loin de rejoindre le Real Madrid à l'époque. « Quand je suis allé au Bayern, il y a eu des contacts, et aussi l'année précédente, mais la proposition de l'Allemagne était ferme et ils ont misé très fort sur moi. Madrid n'a jamais fait d'offre officielle. »

La mère de Javi Martínez ne lui a pas pardonné d'avoir snobé le Real Madrid

Javi Martínez n’a donc pas rejoint le Real Madrid, et cela a fait des malheureux dans sa famille, notamment sa mère. En effet, cette dernière n'a pas pardonné à son fils d'avoir snobé le club madrilène. « Outre ma mère, mon oncle et ma tante sont également fans de Madrid. Mon père l'est quelle que soit l'équipe avec laquelle je joue, mais j'ai l'habitude de dire à ma mère qu'elle est plus madrilène que Florentino Pérez et qu'elle ne m'a toujours pas pardonné de ne pas y être allé quand j'en avais l'occasion. »

«Elle me dit toujours qu'elle aurait aimé me voir en blanc»