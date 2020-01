Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Slimani se rapproche de Manchester United !

Publié le 28 janvier 2020 à 20h40 par La rédaction

D’ici la fin du mois de janvier, Islam Slimani voudrait quitter l’AS Monaco. Et son avenir pourrait bien s’écrire à Manchester United.

Pas dans les plans de Robert Moreno, Islam Slimani pourrait bien quitter l’AS Monaco, où il est prêté par Leicester, durant ce mercato hivernal. Et alors que Le 10 Sport vous avait révélé l’intérêt de Manchester United, l’arrivée de l’Algérien chez les Red Devils se préciserait. Ce mardi, Nicolo Schira assure que le club britannique était en discussions avec Monaco et Leicester pour obtenir le renfort de Slimani, qui pourrait donc faire son retour en Premier League prochainement.