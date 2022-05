Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Le coup de gueule de Sidibé sur son départ !

Publié le 27 mai 2022 à 22h50 par La rédaction

Alors que son temps de jeu a nettement diminué lors de la seconde partie de saison, Djibril Sidibé s’est exprimé à ce sujet, et tacle Monaco.

Régulièrement utilisé en première partie de saison malgré ses deux blessures, Djibril Sidibé a ensuite vécu une période beaucoup plus compliquée. En effet, depuis le début de l'année 2022, l’international français n’est apparu qu’à 8 reprises, dont 2 fois sur les 10 dernières rencontres de Ligue 1. Une situation qui ne plait pas au latéral. Alors que son contrat prendra fin le 30 juin prochain, le joueur de 29 ans a livré son ressenti sur la baisse de son temps de jeu, dans un entretien accordé à L’Equipe : « Je sais que tout footballeur doit se remettre en question, c'est ma mentalité. Des choses me dépassent mais je n'ai jamais triché. Je n'ai pas demandé des minutes, comme le coach l'a dit, car la concurrence ne me dérange pas. Si le club décide de miser sur la jeunesse, je peux l'entendre, mais la manière m'a déçu, par rapport à tout ce que j'ai fait. Je jouais avec Kovac, Clement m'a tout de suite manifesté sa confiance et quand ma prolongation a été impossible, tout a disparu. Je suis déçu par la fin mais Falcao n'a pas eu d'adieux flamboyants ici. Jovetic non plus. Il y a très peu de reconnaissance dans le milieu »