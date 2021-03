Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Rugani justifie son arrivée à Rennes !

Publié le 11 mars 2021 à 15h40 par La rédaction

En manque de temps à la Juventus, Daniele Rugani avait pris la décision de rejoindre Rennes en octobre dernier. Aujourd’hui, prêté à Cagliari, le joueur est revenu sur son choix de rejoindre la Ligue 1.