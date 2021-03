Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après l'OM, l'ASSE au cœur des rumeurs de rachat !

Publié le 11 mars 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Alors que Laurent Roussey a annoncé être porteur d’un projet de rachat de l’ASSE, Claude Puel s’est prononcé, ce jeudi, sur l’arrivée potentielle de nouveaux investisseurs dans le Forez.

L’été dernier, Mourad Boudjellal avait pris tout le monde de court en annonçant être porteur d’un projet de rachat de l’OM. Une tentative de reprise qui est restée vaine puisque Frank McCourt martèle qu’il n’est pas vendeur. Toutefois, ces dernières semaines, les rumeurs sur une possible vente de l’OM ont continué à faire les gros titres. Et pour cause, le journaliste Thibaud Vézirian avait annoncé que le club allait être vendu à des investisseurs venus d’Arabie Saoudite et liés au prince Al-Walid Bin Talal. Malgré les démentis de McCourt, la situation continue de susciter des interrogations auprès des supporters marseillais. Et l’OM n’est pas le seul club français qui pourrait être vendu. Equipe historique de l’hexagone, l’ASSE pourrait changer de main comme le 10 Sport vous l’aviez annoncé en exclusivité le 27 janvier. Le duo Roland Romeyer-Bernard Caïazzo serait prêt à passer la main à un acheteur qui apporte des garanties sur l’avenir financier du club. Cela tombe bien puisque l’ancien joueur de l’ASSE, Laurent Roussey, a annoncé être porteur d’un projet de rachat.

« Je pense qu'on aura la capacité de rendre tout son prestige à l'AS Saint-Etienne »

Homme d’affaires de 77 ans, Jacques Pauly serait revenu à la charge et souhaiterait racheter l’ASSE comme l’a indiqué ce mercredi Laurent Roussey. « Aujourd'hui, Jacques Pauly, dont je suis les travaux depuis 25 ans, dispose de grandes capacités financières à travers les actifs que cette association possède. Puisqu'ils me donnent la responsabilité de ce secteur, je veux refaire de l'ASSE ce qu'elle a toujours été, à savoir le meilleur club français. On avait 10 ans d'avance dans les années 70-80. Ce qu'ils attendent de moi aujourd'hui, c'est de retrouver cette lumière, de voir Saint-Etienne briller au plus haut niveau européen. Je sais que ça fait prétentieux quand on dit qu'on ira aller chercher les plus grandes équipes. Mais vous vous rendez bien compte qu'avec les moyens de l'association, ce n'est pas une vision utopique. C'est quelque chose que l'on va matérialiser à travers la formation, encadrée par des joueurs de niveau international. Je pense qu'on aura la capacité de rendre tout son prestige à l'AS Saint-Etienne » a-t-il confié lors d’une conférence de presse ce mercredi. Une déclaration qi a fait réagir l’ASSE.

Claude Puel sort du silence