Mercato - Barcelone : Laporta a déjà un projet démentiel pour son recrutement !

Publié le 11 mars 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Tout juste nommé président du FC Barcelone, Joan Laporta est déjà très actif en coulisses et prépare un mercato très agité qui passera par l'arrivée d'un gros transfert, mais également pas des opportunités de marché et surtout, des ventes importantes.

Attendu depuis de longs mois, Joan Laporta a été nommé président du FC Barcelone dimanche, une fonction qu'il a déjà occupée de 2003 à 2010. Et cette fois-ci, il aura forte affaire puisque la situation financière et sportive du Barça, éliminé par le PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, est préoccupante. Sa priorité sera ainsi de trouver un accord pour prolonger Lionel Messi dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. « Messi m'a félicité, bientôt nous aurons une conversation tranquille et nous déciderons de son avenir et de celui du club », confiait d'ailleurs Laporta à ce sujet. Mais rapidement, les dossiers vont s'empiler sur son bureau, notamment concernant le mercato pour lequel il nourrit de grandes ambitions.

Haaland le très gros coup, Alaba et Agüero, les opportunités

A l'origine des arrivées de Ronaldinho ou encore Samuel Eto'o lors de son premier mandant, Joan Laporta compte bien réaliser un nouveau transfert de cette dimension afin de lancer son projet dès cet été. Selon les informations de AS , son gros coup se nomme Erling Braut Haaland. Très proche de Mino Raiola, le nouveau président du FC Barcelone compte bien profiter pour devancer la concurrence et s'offrir le buteur norvégien. Il faut dire que le recrutement d'un avant-centre est la grande priorité du Barça depuis le départ de Luis Suarez l'été dernier. Mais compte tenu de la situation financière actuelle, le club blaugrana ne pourra probablement pas réaliser d'autres transferts si Haaland débarque. C'est la raison pour laquelle Joan Laporta scrute également le marché des joueurs libres. Dans cette optique, David Alaba et Sergio Agüero sont très appréciés, tandis que Memphis Depay et Eric Garcia sont toujours suivis.

