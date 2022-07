Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo a fait une annonce troublante à un proche

Publié le 18 juillet 2022 à 23h00 par La rédaction

Après avoir fait part de ses envies de départ à sa direction, l'avenir de Cristiano Ronaldo tarde à s'éclaircir. Réticent à l'idée de poursuivre l'aventure à Manchester United faute de qualification en Ligue des Champions, la superstar du football souhaite régler son futur le plus rapidement possible afin de préparer la nouvelle saison. Interrogé sur le sujet, Nani révèle ce que lui a confié le Portugais.

Ce n'est plus un secret pour personne, Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United lors du mercato. Comme d'habitude, lorsqu'il s'agit d'un joueur du calibre de Ronaldo, cela fait couler beaucoup d'encre. Chelsea ou encore l'Atletico de Madrid ont été annoncés parmi des destinations potentielles, tandis que le PSG n'est pas dans le coup comme vous l'a révélé le10sport.com. Mais un ami de longue date souhaiterait le voir continuer à Manchester.

Mercato : L’Atlético sort du silence pour Cristiano Ronaldo https://t.co/DQlhLQa5XG pic.twitter.com/LpyfAOvy6j — le10sport (@le10sport) July 18, 2022

« Il m'a dit 'je suis tellement occupé en ce moment, je te parle bientôt' »

Ancien coéquipier à Manchester United et en sélection portugaise de Cristiano Ronaldo, Nani tente de convaincre son ami de rester à Manchester. Il a même essayé de contacter le quintuple Ballon d'Or, en vain. « Quand il est en vacances, il ne répond au téléphone à personne ! J'ai essayé de lui parler, mais il m'a dit 'je suis tellement occupé en ce moment, je te parle bientôt ' », explique Nani dans des propos relayés par The Mirror .

Ten Hag souhaite le conserver