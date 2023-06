Mercato : Retour annoncé au PSG, il lâche un énorme indice

Axel Cornic

En fin de contrat, Adrien Rabiot devrait être l’une des grosses occasions de ce mercato estival. Son ancien club du Paris Saint-Germain aimerait le récupérer, mais le milieu de terrain de 28 ans ne semble pas vraiment vouloir quitter la Juventus et surtout son entraineur Massimiliano Allegri, auquel il serait étroitement lié.

Il pourrait revenir comme il est parti ! Au PSG, personne n’a oublié les circonstances étranges autour du départ catastrophe d’Adrien Rabiot en 2019. Pourtant, le club de la capitale souhaiterait le récupérer quatre ans après, sans dépenser le moindre sou en indemnité de transfert.

Le PSG fonce sur un phénomène, il donne déjà sa réponse https://t.co/woBtlO2xOT pic.twitter.com/ZcpakwFNxH — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Rabiot, le retour d’un titi du PSG

Car le contrat qui lie Rabiot à la Juventus se termine le 30 juin prochain et pour le moment, aucune prolongation n’est annoncée. Les médias italiens assurent toutefois que les Bianconeri ne s’avoueraient pas vaincus et le Français pourrait finalement rester au moins une saison de plus à Turin.

Prêt à rester avec Allegri ?