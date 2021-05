Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Une piste chaude se confirme !

Publié le 11 mai 2021 à 10h05 par La rédaction

En quête de renforts dans l'entrejeu afin de compenser les probables départs de Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga, le Stade Rennais s'intéresse bien à Tonny Vilhena.