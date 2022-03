Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Rennes s’enflamme pour l’arrivée de Majer !

Publié le 8 mars 2022 à 19h20 par La rédaction

Pour sa première saison en Ligue 1, Lovro Majer fait forte impression avec Rennes. Forcément, Florian Maurice ne regrette pas de l’avoir recruté.