Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Rennes rêve d’un nouveau patron…

Publié le 24 mars 2020 à 17h30 par La rédaction

Après la départ d’Olivier Létang et l’arrivée de Nicolas Holveck, Rennes souhaite recruter un nouveau directeur sportif de renom.

Les choses sont en train, petit à petit, de se mettre en place du côté de Rennes. Après le départ du président Olivier Létang, remplacé par Nicolas Holveck, l’organigramme du club est en train de bouger, et le Stade Rennais pourrait chercher à attirer un nouveau directeur sportif de renom pour continuer son ascension au niveau national et européen. Et plusieurs noms sont cités…

Florian Maurice la priorité, Gilles Grimandi en plan B