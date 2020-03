Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre en or pour Caleta-Car ?

Publié le 24 mars 2020 à 15h30 par La rédaction

Courtisé en Angleterre, Duje Caleta-Car ne quittera l’OM qu’en cas de très grosse offre. Les dirigeants Marseillais n’ont pas l’intention de le vendre à court terme.

L’OM veut rééquilibrer ses comptes. Alors que le club craint de plus en plus des sanctions de l’UEFA et du fair-play financier, l’OM doit plus que jamais réaliser de grosse ventes. C’est dans cette optique que Duje Caleta-Car, courtisé en Angleterre, ne devrait pas quitter le club, ou en tous cas pas sans une grosse offre. Cependant, quand on connaît le nom des deux prétendants pour l’international croate, on se dit que ces grosses offres ne devraient plus tarder…

Manchester City et United, une aubaine pour l’OM ?