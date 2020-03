Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand une star de Klopp est envoyée au Real Madrid !

Publié le 24 mars 2020 à 15h00 par La rédaction

Convoité par Zinedine Zidane, Sadio Mané brille encore cette saison à Liverpool. Un ancien des Reds le voit d’ailleurs débarquer au Real Madrid.

Sur les tablettes du Real Madrid, Sadio Mané est en passe de devenir champion d'Angleterre avec Liverpool. Le Sénégalais a marqué 14 buts et délivré 9 passes décisives cette saison en Premier League. Pour convaincre les Reds de lâcher leur joueur il faudrait débourser plus de 140M€. Un ancien pensionnaire d'Anfield s’est exprimé sur le faisabilité du transfert.

«Sadio Mané ira au Real Madrid»