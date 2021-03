Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Génésio pour remplacer Stéphan ?

Publié le 2 mars 2021 à 16h43 par La rédaction mis à jour le 2 mars 2021 à 16h52

Ce lundi, Julien Stéphan a démissionné de son poste d’entraîneur de Rennes et pour le remplacer, c’est Bruno Génésio qui devrait débarquer en Bretagne.