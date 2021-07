Foot - Mercato

Mercato - Rennes : Confirmation pour Loïc Badé (RC Lens)

Publié le 3 juillet 2021 à 12h55 par Alexis Bernard mis à jour le 3 juillet 2021 à 13h02

Révélé par le10sport.com, l'intérêt de Rennes pour Loïc Badé est en train de prendre la forme d'un transfert pour le défenseur du RC Lens.