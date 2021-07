Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ est bouclé pour cet indésirable de Koeman ?

Publié le 3 juillet 2021 à 12h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis de nombreux mois, Junior Firpo devrait bel et bien quitter le FC Barcelone. Le latéral gauche devrait s'envoler vers l'Angleterre pour rejoindre Leeds United.

Après les arrivées de Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson, le FC Barcelone devrait s’attendre à quelques départs. Au vu de l’état actuel de l’économie du Barça , Joan Laporta voudrait se séparer de certains indésirables afin de récupérer des fonds pour réaliser ses autres projets du mercato. De ce fait, Junior Firpo serait l’un des noms évoqués en partance cet été. Le latéral gauche espagnol ne ferait plus partie des plans de Ronald Koeman pour la saison prochaine. Par conséquent, le joueur se chercherait une porte de sortie parmi ses nombreux prétendants. Et elle aurait été trouvée en Angleterre.

C’est bientôt officiel pour Firpo à Leeds !