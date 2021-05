Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Clément Grenier annonce son départ !

Publié le 23 mai 2021 à 16h25 par La rédaction

En fin de contrat avec le Stade Rennais, Clément Grenier a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ du club après trois saisons passées dans la capitale bretonne.